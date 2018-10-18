Экс-премьер Словакии рассказал об отношении населения страны к НАТО
«В нашей стране всё больше людей выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают политику российского президента Владимира Путина. Таким образом, США и американские вооружённые силы не могут воспринимать Словакию как надёжного союзника», — отметил Чарногурский.
По его словам, в ноябре в Словакии запланирован митинг против НАТО и размещения иностранной военной инфраструктуры на территории страны.
Ранее сообщалось, что на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.