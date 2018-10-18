Экс-премьер Словакии рассказал об отношении населения страны к НАТО

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Из всех стран «вышеградской четвёрки» в Словакии наблюдается самая низкая поддержка в отношении НАТО. Об этом заявил экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с газетой «Известия».

«В нашей стране всё больше людей выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают политику российского президента Владимира Путина. Таким образом, США и американские вооружённые силы не могут воспринимать Словакию как надёжного союзника», — отметил Чарногурский.

По его словам, в ноябре в Словакии запланирован митинг против НАТО и размещения иностранной военной инфраструктуры на территории страны.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.

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