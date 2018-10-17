Трамп назвал Саудовскую Аравию «очень важным союзником»
Об этом он сказал в эфире Fox Business.
По его словам, власти этой страны важны для Соединённых Штатов в качестве партнёра в противостоянии с терроризмом и Ираном.
Также глава США отметил, что Саудовская Аравия готова закупить у американской стороны оружие на миллиарды долларов, что позволит создать множество рабочих мест.
Ранее стало известно, что Трамп обсудил с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.