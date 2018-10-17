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Главы СБ России и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана Виктором Махмудовым вопросы сотрудничества двух стран.
Главы СБ России и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество
  • РИА Новости

«Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего в сфере безопасности», — приводит заявление Совбеза России ТАСС.

Там отметили, что стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в области военного и технического сотрудничества и пути решения проблем в миграционной сфере.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии», — добавили в Совбезе.

Ранее Патрушев обсудил с генеральным секретарём Совета нацбезопасности Японии Сётаро Яти военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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