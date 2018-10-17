Главы СБ России и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество
- РИА Новости
«Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего в сфере безопасности», — приводит заявление Совбеза России ТАСС.
Там отметили, что стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в области военного и технического сотрудничества и пути решения проблем в миграционной сфере.
«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Центральной Азии», — добавили в Совбезе.
Ранее Патрушев обсудил с генеральным секретарём Совета нацбезопасности Японии Сётаро Яти военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.