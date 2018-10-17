В постпредстве России при ООН приветствовали председательство Палестины в «Группе 77»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона приветствует решение «Группы 77» избрать Палестину председателем объединения на 2019 год.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Россия приветствует решение «Группы 77» избрать Палестину председателем этого объединения на 2019 год и поддерживает проект резолюции ГА ООН по этому вопросу», — заявил дипломат.

По словам Полянского, это решение является важным в плане усилий, которые направлены на «урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения, предусматривающего образование двух государств».

Также он заявил, что российской стороне непонятны мотивы ряда стран во главе с США, голосовавших против этой резолюции.

#Russia welcomed the consensual choice of #Palestine by the Group of 77 as its chair for 2019 and supported draft GA resolution. This is an important decision for the efforts aimed at the settlement of the Palestinian-Israeli conflict on the basis of the two-state solution. — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 16 октября 2018 г.

В июле посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям» выразил надежду на помощь России в решении палестино-израильского конфликта.