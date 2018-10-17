В постпредстве России при ООН приветствовали председательство Палестины в «Группе 77»

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона приветствует решение «Группы 77» избрать Палестину председателем объединения на 2019 год.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Россия приветствует решение «Группы 77» избрать Палестину председателем этого объединения на 2019 год и поддерживает проект резолюции ГА ООН по этому вопросу», — заявил дипломат.

По словам Полянского, это решение является важным в плане усилий, которые направлены на «урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения, предусматривающего образование двух государств».

Также он заявил, что российской стороне непонятны мотивы ряда стран во главе с США, голосовавших против этой резолюции.

В июле посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям» выразил надежду на помощь России в решении палестино-израильского конфликта.

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