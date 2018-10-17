Власти Ирана заявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе

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В корпусе Стражей исламской революции Ирана заявили, что силы безопасности Ирака ликвидировали главного организатора теракта, который произошёл в иранском городе Ахваз, сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу корпуса.

Отмечается, что, помимо него, силы безопасности Ирака в ходе операции в иракской провинции Дияла ликвидировали ещё четверых террористов.

1 октября Иран уничтожил ракетными ударами почти 40 главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

Операция стала ответом на теракт, произошедший в сентябре на военном параде в иранском городе Ахваз.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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