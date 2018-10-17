Власти Ирана заявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе
Отмечается, что, помимо него, силы безопасности Ирака в ходе операции в иракской провинции Дияла ликвидировали ещё четверых террористов.
1 октября Иран уничтожил ракетными ударами почти 40 главарей террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.
Операция стала ответом на теракт, произошедший в сентябре на военном параде в иранском городе Ахваз.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.