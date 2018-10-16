Польша провела церемонию в честь начала строительства канала через Балтийскую косу

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Польские власти провели символическую церемонию в честь начала строительства морского канала, пересекающего Балтийскую косу.
Польша провела церемонию в честь начала строительства канала через Балтийскую косу
  • © artifant/blickwinkel
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, в настоящий момент у строителей нет ряда разрешений, однако это является вопросом ближайших недель.

«Это нужно Польше и региону, и никто не сможет нам в этом помешать», — сказал он.

Как указывает агентство, согласно планам Польши строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнётся к концу 2018 года и завершится в 2022-м. 

Ранее эксперты неоднократно высказывали опасения, что эта стройка может ухудшить экологическую ситуацию в Калининградском заливе, однако Варшава игнорирует подобные аргументы.

О политических и экономических мотивах создания Балтийского канала — в материале RT.

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