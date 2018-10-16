Делегация России встретилась с главой МИД Саудовской Аравии
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- РИА Новости
Как отмечается, 14—15 октября в Саудовской Аравии находилась российская межведомственная делегация высокого уровня.
В её состав входили спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны России.
Российскую делегацию принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Также были проведены переговоры с главой саудовского МИД.
«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на развитие событий в Сирии. Было выражено общее понимание необходимости окончательной ликвидации очагов терроризма в этой стране, важности ускорения надёжного и долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.
Ранее саудовский наследный принц заявил, что через 19 лет Россия может значительно потерять в добыче нефти или вовсе исчезнуть с нефтяного рынка.