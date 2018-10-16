Делегация России встретилась с главой МИД Саудовской Аравии

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Российская делегация обсудила с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром ситуацию в Сирии и её урегулирование. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Делегация России встретилась с главой МИД Саудовской Аравии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как отмечается, 14—15 октября в Саудовской Аравии находилась российская межведомственная делегация высокого уровня.

В её состав входили спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны России.

Российскую делегацию принял наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Также были проведены переговоры с главой саудовского МИД.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на развитие событий в Сирии. Было выражено общее понимание необходимости окончательной ликвидации очагов терроризма в этой стране, важности ускорения надёжного и долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Ранее саудовский наследный принц заявил, что через 19 лет Россия может значительно потерять в добыче нефти или вовсе исчезнуть с нефтяного рынка. 

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