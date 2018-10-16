СМИ: За 10 лет бундесвер уволил почти 200 правых экстремистов

Начиная с 2008 года бундесвер уволил 199 правых экстремистов, пишет Rheinische Post со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что ещё в отношении пяти правых экстремистов продолжаются процедуры по увольнению.

В сообщении говорится, что в настоящее время эксперты Службы военной контрразведки (MAD) изучают личные дела всех потенциальных новобранцев. Было проведено уже более 16 тыс. проверок.

В конце апреля в Минобороны Германии заявили, что бундесверу срочно требуется модернизация, на которую необходимо выделить из бюджета дополнительно €12 млрд.