СМИ: За 10 лет бундесвер уволил почти 200 правых экстремистов

Короткая ссылка
Начиная с 2008 года бундесвер уволил 199 правых экстремистов, пишет Rheinische Post со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.
СМИ: За 10 лет бундесвер уволил почти 200 правых экстремистов
  • Reuters

Отмечается, что ещё в отношении пяти правых экстремистов продолжаются процедуры по увольнению.

В сообщении говорится, что в настоящее время эксперты Службы военной контрразведки (MAD) изучают личные дела всех потенциальных новобранцев. Было проведено уже более 16 тыс. проверок.

В конце апреля в Минобороны Германии заявили, что бундесверу срочно требуется модернизация, на которую необходимо выделить из бюджета дополнительно €12 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить