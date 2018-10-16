Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает Sky News.

По данным телеканала, Мусевени принял Уэста и его супругу Ким Кардашьян, которые приехали в Уганду отдыхать.

В ходе встречи музыкант подарил Мусевени пару белых кроссовок и оставил на них автограф. В ответ лидер Уганды дал Уэсту местное имя — Каньесиги.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст посетил Белый дом и встретился с Дональдом Трампом. Во время беседы музыкант затронул тему рабства и 13-й поправки к Конституции.

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