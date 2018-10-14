Российские военные передали жителям сирийского посёлка около тонны продуктов

Российские военные передали жителям посёлка Набья эс-Сахр в сирийской провинции Эль-Кунейтра около тонны продуктов и лекарства. Об этом рассказал начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

«Её (помощь. — RT) нужно не просто продолжать (оказывать. — RT), нужно ещё и наращивать… Всегда с улыбкой, всегда радостно встречают. Радуются тому, что наконец-то привезли помощь», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщается, в населённый пункт также прибыли российские военные медики, чтобы оказать людям необходимую помощь и раздать лекарства.

В августе сообщалось, что российские военные раздали 650 продовольственных наборов жителям населённого пункта Кум-эль-Висия сирийской провинции Эль-Кунейтра.