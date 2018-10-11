Песков опроверг сообщения о возможности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что повторная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Хельсинки.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на источники, что Путин и Трамп могут снова встретиться в Финляндии в начале 2019 года.

«Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок», — ответил Песков на просьбу прокомментировать данные сообщения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

16 июля в Хельсинки состоялась встреча лидеров США и России.