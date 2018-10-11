Песков опроверг сообщения о возможности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
- © Mikko SuutarinenHelsingin Sanom
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Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на источники, что Путин и Трамп могут снова встретиться в Финляндии в начале 2019 года.
«Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов или наметок», — ответил Песков на просьбу прокомментировать данные сообщения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
16 июля в Хельсинки состоялась встреча лидеров США и России.