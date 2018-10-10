СМИ: Иран вызвал посла ФРГ из-за экстрадиции своего дипломата в Бельгию

Власти Ирана вызвали посла Германии в связи с решением экстрадировать из ФРГ иранского дипломата в Бельгию.

Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Иран вызвал посла Германии в связи с экстрадицией иранского дипломата в Бельгию», — указывается в сообщении телеканала в Twitter.

Tehran summons German ambassador over extradition of Iranian diplomat to Belgium#Iran#Germanypic.twitter.com/WeFwlqDp7C — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 10 октября 2018 г.

Как отмечает ТАСС, речь идёт о заявлении федеральной прокуратуры Бельгии, 2 июля сообщившей о предотвращении теракта, который планировала совершить в Париже супружеская пара — выходцы из Ирана. У подозреваемых были обнаружены материалы для изготовления бомбы. Кроме того, в Германии и Франции были задержаны ещё два человека — один из них оказался иранским дипломатом, работающим в посольстве в Вене.