СМИ: Иран вызвал посла ФРГ из-за экстрадиции своего дипломата в Бельгию

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Власти Ирана вызвали посла Германии в связи с решением экстрадировать из ФРГ иранского дипломата в Бельгию.
СМИ: Иран вызвал посла ФРГ из-за экстрадиции своего дипломата в Бельгию
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Иран вызвал посла Германии в связи с экстрадицией иранского дипломата в Бельгию», — указывается в сообщении телеканала в Twitter.

Как отмечает ТАСС, речь идёт о заявлении федеральной прокуратуры Бельгии, 2 июля сообщившей о предотвращении теракта, который планировала совершить в Париже супружеская пара — выходцы из Ирана. У подозреваемых были обнаружены материалы для изготовления бомбы. Кроме того, в Германии и Франции были задержаны ещё два человека — один из них оказался иранским дипломатом, работающим в посольстве в Вене.

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