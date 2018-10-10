Помпео обвинил Иран в содействии терроризму по всей Европе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в «поддержке терроризма по всей Европе». Об этом глава Госдепа заявил, комментируя экстрадицию иранского чиновника властями Германии.

«Власти в Германии вчера объявили об экстрадиции Ассадоллы Асади, иранского чиновника, работающего под дипломатическим прикрытием, в Бельгию за его роль в предотвращённом иранском террористическом заговоре устроить взрыв на политическом митинге недалеко от Парижа 30 июня», — говорится в сообщении Помпео, которое приводит РИА Новости.

По его словам, «масштаб этого заговора напоминает о том, что Иран остаётся главным спонсором терроризма в мире.

«Этот заговор также разоблачает продолжающуюся поддержку Ираном терроризма по всей Европе», — сказал госсекретарь.

В сентябре Помпео заявил, что власти Ирана являются «беззаконным режимом».