Эксперт объяснил позицию России по вопросу техсекретариата ОЗХО

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила причину выступления МИД России против получения техсекретариатом ОЗХО функции определения виновных в инцидентах с отравляющими веществами.

«Конвенция о запрещении химического оружия не даёт право технической комиссии проводить расследование и определять, делать выводы, где было произведено химическое оружие и кто его применил. Нет никаких доказательств, поэтому выводы делаются якобы экспертами без всяких оснований. Эти выводы просто взяты с потолка, поскольку это выгодно прежде всего правоохранительным органам Великобритании. Им нужно обязательно обвинить Россию в использовании химического оружия и, как следствие, сделать вывод, что вещество, использованное в Солсбери, якобы было произведено в России. Это необходимо для незаконного обвинения Москвы в совершении преступления на территории Великобритании», — сказала она.

Адвокат отметила, что нарушение техсекретариатом ОЗХО конвенции может повлечь за собой выход некоторых стран из организации.

«Может получиться так, что страны, которые пострадают из-за ложных обвинений ОЗХО, могут из неё выйти, что крайне негативно отразится на безопасности всего мирового сообщества, поскольку контролировать химическое оружие ОЗХО уже не будет. Чтобы контролировать его производство, распространение и уничтожение, нужно быть безупречной организацией и строго следовать букве закона и нормам конвенции, а не вольно трактовать её положения и брать на себя полномочия, которыми конвенция организацию не наделяла», — заявила Ярмуш.

Ранее МИД России выступил против наделения техсекретариата ОЗХО функцией обвинения.