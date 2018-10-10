Россия, Китай и КНДР выступили за пересмотр санкций против Пхеньяна

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Заместители министров иностранных дел России, Китая и КНДР на встрече в Москве выступили за пересмотр Советом Безопасности ООН санкций в отношении Пхеньяна.
Россия, Китай и КНДР выступили за пересмотр санкций против Пхеньяна
  • РИА Новости

Об этом говорится в совместном коммюнике о трёхсторонних консультациях замминистров, опубликованном на сайте МИД России.

«Отмечая предпринятые КНДР важные шаги в направлении денуклеаризации, стороны сочли необходимым своевременно приступить к пересмотру Советом Безопасности ООН санкционных мер в отношении КНДР», — указывается в коммюнике.

Кроме того, стороны отметили безальтернативность «мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова».

Консультации замглавы МИД России Игоря Моргулова и его коллег из Китая и КНДР Кун Сюанью и Цой Сон Хи прошли 9 октября в Москве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит проект резолюции Совбеза ООН по поддержке процесса нормализации ситуации на Корейском полуострове.

Кроме того, министр заявил, что санкции в отношении КНДР не должны становиться инструментом коллективного наказания.

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