СМИ: Россия будет добиваться экстрадиции осуждённых в Ливии моряков

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Министерство иностранных дел России направит ливийским властям апелляцию с просьбой вернуть на родину российских граждан Владимира Текучева и Сергея Самойлова, которые были приговорены в Ливии к тюремным срокам за контрабанду нефтепродуктов. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу контактной группы по Ливии при МИД России и Госдуме Льва Деньгова.

«Мы будем работать над этим, будем подавать апелляцию, просить их о том, чтобы они позволили отбывать срок наказания на территории Российской Федерации», — заявил Деньгов. 

При этом он отметил, что у российской стороны нет претензий к Ливии. Также он не считает, что этот инцидент может отразиться на отношениях между Россией и Ливией, так как «вина российских граждан подтверждена».

В 2017 году сообщалось, что в Ливии остаются двое граждан России из состава экипажа танкера «Теметерон» — Владимир Текучев и Сергей Самойлов. 

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