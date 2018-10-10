Госдеп приветствовал готовность Ким Чен Ына допустить инспекторов в КНДР

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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне рады тому, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил инспекторов для подтверждения факта ликвидации ядерного полигона Пхунгери. 

«Как вы знаете, председатель Ким пригласил инспекторов на место ядерных испытаний, чтобы подтвердить, что оно было безвозвратно уничтожено. Мы довольны этим», — приводит её слова РИА Новости

Науэрт также сообщила, что Ким Чен Ын и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров договорились «проинструктировать рабочие группы», чтобы они начали «усиленные дискуссии» по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе саммита США — КНДР в Сингапуре.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить полигон Пхунгери.

24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери

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