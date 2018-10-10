Госдеп приветствовал готовность Ким Чен Ына допустить инспекторов в КНДР
«Как вы знаете, председатель Ким пригласил инспекторов на место ядерных испытаний, чтобы подтвердить, что оно было безвозвратно уничтожено. Мы довольны этим», — приводит её слова РИА Новости.
Науэрт также сообщила, что Ким Чен Ын и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров договорились «проинструктировать рабочие группы», чтобы они начали «усиленные дискуссии» по выполнению договорённостей, достигнутых в ходе саммита США — КНДР в Сингапуре.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить полигон Пхунгери.
24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери