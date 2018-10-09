Эксперт прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.

«Если раньше речь шла о реституции в отношении владений поляков на Украине, и Киев фактически согласился с её претензиями, то сейчас Польша требует военных компенсаций с Германии, на что Берлин вряд ли пойдёт», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время Германия — основное экономическое ядро Евросоюза, и именно благодаря ей многие дотационные европейские страны остались на плаву.

«Польша, видимо, также ищет средства на поддержку одной из своих отраслей экономики, в результате чего рассматривает все возможные источники доходов», — отметил он.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин оценил в беседе с RT намерение Варшавы.

Также старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» польско-германский вопрос о выплате репараций.