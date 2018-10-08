Эксперт оценил нежелание британского МИД предоставить подробности о киберударах по России

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Анна Лушникова
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT отказ британского МИД представить какие-либо подробности относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.

«Кибербезопасность сегодня — наиболее перспективное направление. Это будущее войн и то пространство, где сталкиваются великие державы. Тот факт, что Великобритания ни о чём официально не заявляет и ничего не опровергает, говорит о том, что они должны продумывать каждый свой шаг, чтобы демонстративно не сесть в лужу. Им необходимо скоординироваться с союзниками по антироссийской коалиции. Если бы они действовали в одиночку, то уже давно анонсировали бы свои планы», — считает Блохин.

Он также отметил, что европейские страны своими обвинениями в адрес России прощупывают почву.

«Сейчас эта синхронизированная, срежиссированная антироссийская политика пока только формируется. Очевидно, что она идёт по нарастающей — с пресловутого дела Скрипаля до событий в Нидерландах. Это всё необходимо для того, чтобы узаконить новую холодную войну против России, по сути, инициировать её. Эта политика будет формироваться для того, чтобы страны Запада, а именно США, развязали себе руки и могли выйти из каких-либо договоров, например ДРСМД, обосновать усиление конфронтации с Россией. Здесь Великобритания с другими странами, с теми же Нидерландами, по сути, прощупывает почву, формирует общественное мнение в странах Запада», — заключил эксперт.

Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.

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