Эксперт прокомментировал решение Сербии выступить против санкций в отношении России

Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с RT прокомментировала заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович, которая на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщила, что сербская сторона в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.

«Российско-сербские отношения в последнее время переживают очень хороший подъём. Это связано прежде всего с сотрудничеством в военной области, с переговорами руководителей наших двух стран. Связано со спортивными, культурными обменами. Важно, что Сербия сегодня заняла очень чёткую линию во внешней политике в отношении России» — считает эксперт.

По её словам, решение сербской стороны настаивать на отмене санкций говорит о будущем сближении двух стран.

«Европа очень давно настаивает, чтобы Сербия согласовала свою позицию с Евросоюзом и ввела санкции против России, чего до сих пор не происходит. Президент Сербии Александр Вучич не раз повторял, что позиция его страны не изменится. Это говорит о дальнейшем сближении наших стран по многим вопросам внешней политики в Европе, Азии и Америке», — сказала Гуськова.

Ранее в Сербии заявили, что настаивают на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.