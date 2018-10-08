Эксперт прокомментировал решение Сербии выступить против санкций в отношении России

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Анна Лушникова
Руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с RT прокомментировала заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович, которая на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщила, что сербская сторона в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
Эксперт прокомментировал решение Сербии выступить против санкций в отношении России
  • AFP
  • © OLIVIER MORIN

«Российско-сербские отношения в последнее время переживают очень хороший подъём. Это связано прежде всего с сотрудничеством в военной области, с переговорами руководителей наших двух стран. Связано со спортивными, культурными обменами. Важно, что Сербия сегодня заняла очень чёткую линию во внешней политике в отношении России» — считает эксперт.

По её словам, решение сербской стороны настаивать на отмене санкций говорит о будущем сближении двух стран. 

«Европа очень давно настаивает, чтобы Сербия согласовала свою позицию с Евросоюзом и ввела санкции против России, чего до сих пор не происходит. Президент Сербии Александр Вучич не раз повторял, что позиция его страны не изменится. Это говорит о дальнейшем сближении наших стран по многим вопросам внешней политики в Европе, Азии и Америке», — сказала Гуськова.

Ранее в Сербии заявили, что настаивают на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.

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