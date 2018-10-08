Эксперт прокомментировал желание Японии сотрудничать с Россией в военной сфере

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Анна Лушникова
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в беседе с RT поделился мнением о заявлении начальника Объединённого штаба Сил самообороны Японии адмирала Кацутоси Кавано, который выразил надежду на военное сотрудничество страны с Россией.
Эксперт прокомментировал желание Японии сотрудничать с Россией в военной сфере
  • Reuters

«Это хорошая новость, потому что долгое время Япония ни в какие контакты с Россией не вступала. Сейчас же мы видим, что взаимоотношения активизируются, ищутся компромиссы. С точки зрения военного сотрудничества здесь для нас нет большой необходимости. Мы знаем, что по Конституции в Японии вообще отсутствует армия. Там есть Силы самообороны, но это не очень серьёзно», — считает Матвейчев.

По его словам, «подобный шаг важен как дипломатический». 

«Это попытка Японии выйти из-под контроля США и стать самостоятельным игроком на мировом рынке. Чем быстрее она откажется от контроля Штатов, тем больше будет думать о своих собственных интересах», — заключил он.

Ранее начальник Объединённого штаба Сил самообороны Японии выразил надежду на военное сотрудничество с Россией.

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