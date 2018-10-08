В Совфеде оценили заявление японского адмирала о надежде на военное сотрудничество с Россией
- РИА Новости
«Данное заявление свидетельствует о том, что японцы начинают всерьёз понимать: безопасность их страны зависит не только от сотрудничества с США. В данном контексте очень важно, чтобы японская сторона понимала, что никаких агрессивных планов Российской Федерации в этом районе не было, нет и быть не может» — сказал Климов.
Также, по его словам, можно надеяться на положительную динамику в сотрудничестве российской и японской сторон.
«Если наши отношения с Японией продолжат развиваться в духе таких заявлений, то в не таком далёком будущем у нас будет гораздо больше взаимопонимания и по другим вопросам. Нам сегодня следует продолжать разъяснительную работу с японцами и показать им, что не мы являемся источником опасности в этом регионе. Если американское присутствие там уменьшится, то степень безопасности региона только увеличится», — считает сенатор.
Ранее начальник Объединённого штаба Сил самообороны Японии выразил надежду на военное сотрудничество с Россией.