В Совфеде оценили заявление японского адмирала о надежде на военное сотрудничество с Россией

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление начальника Объединённого штаба Сил самообороны Японии адмирала Кацутоси Кавано о надежде на военное сотрудничество с Россией.

«Данное заявление свидетельствует о том, что японцы начинают всерьёз понимать: безопасность их страны зависит не только от сотрудничества с США. В данном контексте очень важно, чтобы японская сторона понимала, что никаких агрессивных планов Российской Федерации в этом районе не было, нет и быть не может» — сказал Климов.

Также, по его словам, можно надеяться на положительную динамику в сотрудничестве российской и японской сторон.

«Если наши отношения с Японией продолжат развиваться в духе таких заявлений, то в не таком далёком будущем у нас будет гораздо больше взаимопонимания и по другим вопросам. Нам сегодня следует продолжать разъяснительную работу с японцами и показать им, что не мы являемся источником опасности в этом регионе. Если американское присутствие там уменьшится, то степень безопасности региона только увеличится», — считает сенатор.

Ранее начальник Объединённого штаба Сил самообороны Японии выразил надежду на военное сотрудничество с Россией.