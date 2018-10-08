В Совфеде прокомментировали угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал возможное введение США санкций против Индии из-за покупки С-400 у России.

По словам сенатора, Индия в состоянии приобретать оружие, которое гарантирует ей государственный суверенитет.

«И нужно понимать, что сегодня российские С-400 — это недорогие прекрасно работающие комплексы, которые дают чёткую гарантию невмешательства», — отметил Клинцевич.

Как добавил сенатор, индийская сторона показала другим странам, что не нужно бояться угроз Соединённых Штатов, что следует думать о будущем и пересмотреть свои позиции по отношению к России.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН сказал, что сближение Нью-Дели и Москвы можно считать внешнеполитическим провалом Вашингтона.

«Индия проводит сбалансированную политику: она развивает военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами довольно успешно, но и не отказывается от военно-технического сотрудничества с Россией. Вот это, может быть, для американцев самый большой удар», — пояснил эксперт.

Ранее в Индии прокомментировали угрозу введения США санкций из-за покупки у России С-400.