Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после подсчёта 86% голосов
Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.
Как уточняет РИА Новости, ближайший конкурент Болсонару — представитель левой Партии трудящихся и экс-мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад — набирает 27,24% голосов.
По предварительным данным, оба кандидата на пост лидера страны проходят во второй тур выборов, запланированный на 28 октября.
В воскресенье, 7 октября, в Бразилии прошло всеобщее голосование.
Жители страны должны выбрать парламент, законодательные палаты штатов и их губернаторов, а также президента.
Подробнее — в материале RT.