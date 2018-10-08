Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после подсчёта 86% голосов

После подсчета 86% голосов избирателей на выборах президента Бразилии лидирует представляющий правую Социал-либеральную партию Жаир Болсонару, набравший 47,6%.

Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.

Как уточняет РИА Новости, ближайший конкурент Болсонару — представитель левой Партии трудящихся и экс-мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад — набирает 27,24% голосов.

По предварительным данным, оба кандидата на пост лидера страны проходят во второй тур выборов, запланированный на 28 октября.

В воскресенье, 7 октября, в Бразилии прошло всеобщее голосование.

Жители страны должны выбрать парламент, законодательные палаты штатов и их губернаторов, а также президента.

Подробнее — в материале RT.