В Польше не исключили возможности встречи Путина и Дуды

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и польского лидера Анджея Дуды.

«Уверен, что встречи между нашими руководителями должны быть. Но они должны быть хорошо подготовлены сначала на межведомственном уровне», — заявил министр в интервью «Коммерсанту».

По его словам, для организации переговоров необходимо сперва провести встречу на уровне замминистров иностранных дел, затем — самих министров.

В конце сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.