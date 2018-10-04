МИД России назвал опасным нагнетание США напряжённости в отношениях

США продолжают «отравлять» атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес России, нагнетание напряжённости между двумя ядерными державами опасно.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, западную публику вновь пугают «русскими хакерами», приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру.

По мнению Рябкова, в США пытаются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство».

«Вот и пытаются подкрепить её новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну», — добавил он.

Как заявил Рябков, в России к подобным методам американской стороны привыкли, однако целенаправленное нагнетание напряжённости в двусторонних отношениях – опасный путь.

«Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию», — заключил он.

4 октября Нидерланды заявили, что сумели предотвратить «кибератаку» на ОЗХО со стороны российских граждан.

Позднее Минюст США обвинил семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках, опубликовав их имена и фотографии.

Канада присоединилась к обвинениям против России.