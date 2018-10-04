МИД России назвал опасным нагнетание США напряжённости в отношениях
Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что, западную публику вновь пугают «русскими хакерами», приписав им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру.
По мнению Рябкова, в США пытаются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство».
«Вот и пытаются подкрепить её новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну», — добавил он.
Как заявил Рябков, в России к подобным методам американской стороны привыкли, однако целенаправленное нагнетание напряжённости в двусторонних отношениях – опасный путь.
«Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию», — заключил он.
4 октября Нидерланды заявили, что сумели предотвратить «кибератаку» на ОЗХО со стороны российских граждан.
Позднее Минюст США обвинил семерых «сотрудников ГРУ» в кибератаках, опубликовав их имена и фотографии.
Канада присоединилась к обвинениям против России.