В Белом доме оценили сообщения СМИ о «налоговых махинациях» Трампа
«Фред Трамп (отец Дональда Трампа. — RT) умер почти 20 лет назад, нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны провальной газеты New York Times », — приводит её слова The Washington Examiner.
По словам Сандерс, доверие американцев к ряду американских СМИ находится на рекордно низком уровне, потому что они «круглосуточно заняты нападками на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать реальные новости».
Ранее The New York Times писала, что Трамп в 1990-х годах участвовал в «сомнительных налоговых схемах», включая случаи «прямого мошенничества», что значительно увеличило состояние, которое он унаследовал от своего отца.
Позднее стало известно, что налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию NYT о «налоговых махинациях» Трампа».