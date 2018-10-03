В Белом доме оценили сообщения СМИ о «налоговых махинациях» Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала статью издания The New York Times о «налоговых махинациях» американского президента Дональда Трампа.

«Фред Трамп (отец Дональда Трампа. — RT) умер почти 20 лет назад, нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны провальной газеты New York Times », — приводит её слова The Washington Examiner.

По словам Сандерс, доверие американцев к ряду американских СМИ находится на рекордно низком уровне, потому что они «круглосуточно заняты нападками на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать реальные новости».

Ранее The New York Times писала, что Трамп в 1990-х годах участвовал в «сомнительных налоговых схемах», включая случаи «прямого мошенничества», что значительно увеличило состояние, которое он унаследовал от своего отца. 

Позднее стало известно, что налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию NYT о «налоговых махинациях» Трампа».

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