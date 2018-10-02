Эксперт прокомментировал ответ Мэй на сравнение ЕС с СССР

Социолог, научный руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский в беседе с ФАН прокомментировал ответ премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на сравнение Евросоюза с СССР.

По словам эксперта, выход Лондона из ЕС обусловлен нарастанием противоречий в обществе и перераспределением мнения большинства британцев.

«Дело в том, что, когда в Великобритании проходил референдум про брекситу, решение было достигнуто за счёт населения, которое в основном проживало в малых городах и деревнях», — пояснил он.

Как отметил Могилевский, сначала отношение к выходу из Евросоюза формировалось под влиянием этого большинства, но теперь меньшинство, которое группировалось в Лондоне и других крупных городах, стало разрастаться.

Эксперт считает, что ситуация, когда нет единства или серьёзной поддержки идеи выхода из ЕС, начинает давить на политиков, и они спустя какое-то время вынуждены по-новому переосмысливать происходящее.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде Консервативной партии, призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, «подобную СССР».

Мэй, со своей стороны, заявила, что эти два блока не похожи друг на друга.

В июле заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с НСН прокомментировала отставку британского министра по вопросам брексита Дэвида Дэвиса.