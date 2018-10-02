Эксперт прокомментировал намерение Японии укрепить отношения с Россией

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Эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.
Эксперт прокомментировал намерение Японии укрепить отношения с Россией
  • Reuters

По словам эксперта, при Синдзо Абэ японские дипломаты традиционно говорят о планах укрепить отношения с Москвой, поскольку он сразу обозначил решение территориальной проблемы своей главной целью на посту премьер-министра.

Кроме того, считает Кузьминков, для Токио ещё очень важно укрепление отношений с Россией в сфере безопасности.

«Именно с приходом Абэ мы начали проводить регулярные встречи в формате «2 + 2», и этой осенью к нам с визитом в очередной раз приедут высокопоставленные представители военного ведомства Японии», — отметил он.

Ещё одним направлением для улучшения отношений может стать экономическое взаимодействие, в том числе попытки сотрудничества на Курильских островах, полагает Кузьминков.

Ранее Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность урегулирования спорных вопросов для заключения мирного договора между Россией и Японией.

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