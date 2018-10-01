Эрдоган заявил об окончании болезненного периода в отношениях с ФРГ

Болезненный период в турецко-германских отношениях остался позади, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита в ФРГ.

«Уверен, что мой государственный визит в Германию будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами. Болезненный период в наших отношениях остался позади», — написал Эрдоган в Twitter.

Он отметил близкие позиции Анкары и Берлина по урегулированию сирийского кризиса, а также высокий уровень экономических связей. Так, по его словам, за последние семь месяцев рост взаимного торгового оборота превысил 13%.

Ранее в МИД ФРГ заявили о намерении продолжать работу над улучшением отношений с Турцией.