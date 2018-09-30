В Греции из-за беспорядков в лагере беженцев погиб человек
Отмечается, что столкновения между группами сирийцев и афганцев начались 28 сентября и продолжились на следующий день.
В результате беспорядков был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, восемь человек пострадали и были госпитализированы.
В настоящее время полиция расследует выясняет причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате обстрела лагеря беженцев в столице Ливии Триполи.