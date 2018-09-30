В Греции из-за беспорядков в лагере беженцев погиб человек

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В Греции в миграционном центре в Малакасе произошли столкновения между беженцами в результате один человек погиб, восемь ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание iefimerida.gr.

Отмечается, что столкновения между группами сирийцев и афганцев начались 28 сентября и продолжились на следующий день.

В результате беспорядков был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, восемь человек пострадали и были госпитализированы.

В настоящее время полиция расследует выясняет причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате обстрела лагеря беженцев в столице Ливии Триполи.

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