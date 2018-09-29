Глава МИД Венгрии встретится в Москве с Новаком

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что приедет в Москву для участия в «Российской энергетической неделе» и встречи с министром энергетики России Александром Новаком, передаёт РИА Новости.

«Я приеду в Москву, чтобы принять участие в «Российской энергетической неделе»… Я встречусь с господином Новаком», — сообщил Сийярто.

Он отметил, что хотел бы обсудить с министром энергетики России долгосрочный контракт по покупке газа, действующий до 2020 года.

«Мы договорились об объёмах газа, которые мы закупаем в 2019 году, но мы не договорились о том, какие будут объёмы в 2020 году», — отметил глава МИД Венгрии.

Ранее стало известно, что на встрече глав Министерств иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере энергетики и ситуацию на Украине.