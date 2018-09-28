В Нидерландах у подозреваемых в терроризме нашли 100 кг материалов для изготовления бомбы
Отмечается, что было обнаружено 100 кг материалов, которые можно было бы использовать для создания автомобильной бомбы.
Имена задержанных не разглашаются, их содержат под стражей при соблюдении повышенных мер безопасности, им разрешено разговаривать только со своими адвокатами.
Ранее сообщалось, что голландская полиция арестовала семь человек по подозрению в подготовке масштабной террористической атаки в Нидерландах.