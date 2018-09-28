В Нидерландах у подозреваемых в терроризме нашли 100 кг материалов для изготовления бомбы

Правоохранительные органы Нидерландов обнаружили после ареста семи подозреваемых в подготовке теракта большое количество материалов для изготовления бомб, сообщает The Straits Times со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что было обнаружено 100 кг материалов, которые можно было бы использовать для создания автомобильной бомбы.

Имена задержанных не разглашаются, их содержат под стражей при соблюдении повышенных мер безопасности, им разрешено разговаривать только со своими адвокатами.

Ранее сообщалось, что голландская полиция арестовала семь человек по подозрению в подготовке масштабной террористической атаки в Нидерландах.