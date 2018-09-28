В Турции выразили надежду на расширение сотрудничества с Китаем в торговле и энергетике
«Турция придаёт большое значение отношениям с Китаем, надеется на расширение практического сотрудничества с КНР в различных сферах, включая экономику, торговлю, энергетику и антитеррористическую деятельность», — приводит слова Чавушоглу пресс-служба МИД КНР.
В свою очередь, китайский министр отметил, что Пекин поддерживает Анкару в усилиях по обеспечению национальной стабильности и развития, готов поддерживать контакты с Турцией на всех уровнях.
Ранее Чавушоглу заявил, что Турция намерена торговать с Венесуэлой, используя в расчётах национальные валюты двух стран.