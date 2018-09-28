Глава Ближневосточного агентства ООН поблагодарил Россию за поддержку

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) благодарно России за поддержку, заявил генеральный комиссар организации Пьер Крэхенбюль.

«У нас превосходное сотрудничество с Россией. Два года назад мы подписали с Россией многолетнее соглашение о поддержке БАПОР, и мы очень благодарны за это», — приводит его слова РИА Новости.

В начале сентября официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона приняла решение прекратить финансирование БАПОР.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат осудил решение США о прекращении финансирования агентства.

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