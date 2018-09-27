Лавров обсудит с Аббасом тему палестино-израильского урегулирования

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что собирается обсудить с ним перспективы арабо-израильского урегулирования.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча Лаврова и Аббаса проходит на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нам нужно оставаться на связи относительно событий в мире в целом и вокруг Палестины в частности... Мы бы хотели посмотреть, как международное сообщество и Россия могут продвинуть урегулирование на основе решений ООН и арабской мирной инициативы», — сказал Лавров, обращаясь к Аббасу.

В свою очередь глава Палестины заявил, что главными проблемами его страны в настоящий момент являются взаимоотношения с США и Израилем, а также ситуация с движением ХАМАС.

Ранее Лавров рассказал о работе над резолюцией СБ ООН 2016 года по палестинскому урегулированию.