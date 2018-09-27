Лавров обсудит с Аббасом тему палестино-израильского урегулирования
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча Лаврова и Аббаса проходит на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Нам нужно оставаться на связи относительно событий в мире в целом и вокруг Палестины в частности... Мы бы хотели посмотреть, как международное сообщество и Россия могут продвинуть урегулирование на основе решений ООН и арабской мирной инициативы», — сказал Лавров, обращаясь к Аббасу.
В свою очередь глава Палестины заявил, что главными проблемами его страны в настоящий момент являются взаимоотношения с США и Израилем, а также ситуация с движением ХАМАС.
Ранее Лавров рассказал о работе над резолюцией СБ ООН 2016 года по палестинскому урегулированию.