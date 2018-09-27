Лавров обсудит с Аббасом тему палестино-израильского урегулирования

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что собирается обсудить с ним перспективы арабо-израильского урегулирования.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча Лаврова и Аббаса проходит на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нам нужно оставаться на связи относительно событий в мире в целом и вокруг Палестины в частности... Мы бы хотели посмотреть, как международное сообщество и Россия могут продвинуть урегулирование на основе решений ООН и арабской мирной инициативы», — сказал Лавров, обращаясь к Аббасу.

В свою очередь глава Палестины заявил, что главными проблемами его страны в настоящий момент являются взаимоотношения с США и Израилем, а также ситуация с движением ХАМАС.

Ранее Лавров рассказал о работе над резолюцией СБ ООН 2016 года по палестинскому урегулированию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить