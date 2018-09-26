Москва заключила договор о сотрудничестве с итальянским регионом Апулия

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин и губернатор итальянского региона Апулия Микеле Эмилиано подписали протокол о сотрудничестве. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт департамента.

Церемонию провели в городе Бари в ходе Дней культуры Москвы в Италии.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере транспорта, обмен опытом в области здравоохранения и образования, совместную работу в области высоких технологий и охраны окружающей среды и другое.

«Мы стараемся делиться своими достижениями с нашими партнёрами, очень важно, чтобы мы, не стесняясь, перенимали опыт друг друга», — заявил Черёмин.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае.