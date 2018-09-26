Эксперт оценил обещание Трампа вводить жёсткие санкции против Ирана

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США продолжат вводить жёсткие санкции против всего спектра «злонамеренной» деятельности Ирана.
Эксперт оценил обещание Трампа вводить жёсткие санкции против Ирана
  • Reuters

Эксперт отметил, что желание Вашингтона противостоять Тегерану уже осложнило отношения США с ЕС и другими странами.

«В ответ на это заявление позиция европейских стран не изменилась. Они предполагают усиливать координацию и даже создавать механизм, чтобы их обходить. Ключевым вопросом является иранская нефть. Обсуждаются возможные механизмы для продолжения торгово-экономических отношений. Это будет не просто раздражающий фактор, а фактор, мешающий европейским странам», — отметил Рогулёв.

При этом он добавил, что европейские компании будут искать способы, чтобы продолжить торгово-экономические отношения с Ираном.

«У каждой меры есть свои ограничения. Торговля нефтью происходит в долларах, все расчёты проходят через американские банки. Такую торговлю контролировать ничего не стоит, но если она переходит в другую валюту, скажем, евро, и для этого используются другие системы, что могут сделать США? Это уже другая епархия, они тут бессильны. Тогда они должны ввести санкции против самих стран», — заключил Рогулёв.

Ранее Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению пообещал вводить жёсткие санкции против Ирана.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание странами — участницами СВПД специального механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций контрпродуктивно для миропорядка.

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