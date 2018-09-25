Москва попытается не допустить финансирования новых функций ОЗХО

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия будет стараться не допустить выделения финансирования под новые функции Организации по запрещению химического оружия, передаёт РИА Новости.

«В октябре мы будем стараться, чтобы финансирование никоим образом под те нелегитимные решения не выделялось», — заявил Ермаков.

Он добавил, что предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, которое одобрили участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в июне, «пока ничего не предусматривает».

«С этим мы будем бороться на совещании государств в ноябре и на ноябрьской обзорной конференции», — резюмировал Ермаков.

В конце июня в МИД России назвали решение расширять мандат ОЗХО «нелегитимным».

Ранее Европейский союз поддержал секретариат ОЗХО в реализации решения по расширению мандата организации.