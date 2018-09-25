Москва попытается не допустить финансирования новых функций ОЗХО
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«В октябре мы будем стараться, чтобы финансирование никоим образом под те нелегитимные решения не выделялось», — заявил Ермаков.
Он добавил, что предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, которое одобрили участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге в июне, «пока ничего не предусматривает».
«С этим мы будем бороться на совещании государств в ноябре и на ноябрьской обзорной конференции», — резюмировал Ермаков.
В конце июня в МИД России назвали решение расширять мандат ОЗХО «нелегитимным».
Ранее Европейский союз поддержал секретариат ОЗХО в реализации решения по расширению мандата организации.