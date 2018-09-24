Лавров рассказал о работе над резолюцией СБ ООН 2016 года по палестинскому урегулированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как проходила работа над резолюцией Совета Безопасности ООН о палестино-израильском урегулировании в конце 2016 года, которую продвигал в то время президент США Барак Обама.

«В конце 2016 года, когда уходящая администрация Обамы стала продвигать в СБ ООН решения по палестино-израильскому урегулированию, по сути, навязывающие искусственные параметры и предрешающие за стороны итоги переговоров. Россия не поддержала эту инициативу США, посчитав, что она неминуемо привела бы к существенному обострению ситуации на местах без реальной отдачи», — сказал он.

Министр отметил, что данное решение «было бы контрпродуктивно».

«И в ходе длительного телефонного разговора в конце декабря с госсекретарём США мы разъясняли эту российскую позицию, при формировании которой была учтена и просьба (премьера Израиля. — RT) Биньямина Нетаньяху», — заявил Лавров.

Он добавил, что российская сторона подчеркнула, что не хотела бы, «чтобы уходящая администрация хлопнула дверью и создала проблемы для последующих усилий на этом направлении».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова организовать встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве.