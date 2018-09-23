Инспекторы из России проверят военные объекты в Нидерландах

Короткая ссылка
Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские инспекторы проверят военные объекты в Нидерландах в соответствии с международными договорами.

«В период с 24 по 27 сентября 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Нидерландов», — приводит РИА Новости слова Рыжкова.

Он отметил, что инспекция необходима для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или её отсутствия.

Площадь проверяемой территории составит 18 тыс. кв. километров.

В июле инспекторы из России посетили военный объект в Дании

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить