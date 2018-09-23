Инспекторы из России проверят военные объекты в Нидерландах
«В период с 24 по 27 сентября 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Нидерландов», — приводит РИА Новости слова Рыжкова.
Он отметил, что инспекция необходима для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или её отсутствия.
Площадь проверяемой территории составит 18 тыс. кв. километров.
В июле инспекторы из России посетили военный объект в Дании.