Инспекторы из России проверят военные объекты в Нидерландах

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские инспекторы проверят военные объекты в Нидерландах в соответствии с международными договорами.

«В период с 24 по 27 сентября 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Нидерландов», — приводит РИА Новости слова Рыжкова.

Он отметил, что инспекция необходима для определения масштабов уведомляемой военной деятельности или её отсутствия.

Площадь проверяемой территории составит 18 тыс. кв. километров.

В июле инспекторы из России посетили военный объект в Дании.