Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти главы государства

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь официально приступила к исполнению обязанностей главы государства после смерти президента страны Чан Дай Куанга.

Об этом сообщает Tin Nóng 24h.

Отмечается, что решение принято в соответствии с Конституцией страны.

По информации издания, она будет занимать данный пост до избрания нового лидера Вьетнама.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.

Отмечается, что причиной смерти стало «серьёзное заболевание».

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины главы Вьетнама.