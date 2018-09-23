Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти главы государства

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Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь официально приступила к исполнению обязанностей главы государства после смерти президента страны Чан Дай Куанга.
Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти главы государства
  • © Josef Beck
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Tin Nóng 24h.

Отмечается, что решение принято в соответствии с Конституцией страны.

По информации издания, она будет занимать данный пост до избрания нового лидера Вьетнама.

Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года. 

Отмечается, что причиной смерти стало «серьёзное заболевание»

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины главы Вьетнама.

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