Вице-президент Вьетнама возглавила страну после смерти главы государства
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Об этом сообщает Tin Nóng 24h.
Отмечается, что решение принято в соответствии с Конституцией страны.
По информации издания, она будет занимать данный пост до избрания нового лидера Вьетнама.
Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.
Отмечается, что причиной смерти стало «серьёзное заболевание».
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины главы Вьетнама.