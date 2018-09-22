Жертвами столкновения представителей спецслужб и боевиков в Пакистане стали 16 человек

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В Пакистане в результате столкновения сотрудников спецслужб и боевиков в ходе антитеррористической операции в районе Северный Вазиристан погибли 16 человек. Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на власти страны.

Издание передаёт, что операция была проведена в субботу, 22 сентября, в связи с получением информации о группе террористов, которые пересекли границу с Афганистаном и скрывались на территории Пакистана.

Отмечается, что среди погибших семь сотрудников пакистанских спецслужб и девять боевиков.

25 июля в Пакистане во время проведения общенациональных выборов в нижнюю палату парламента (Национальную ассамблею) и провинциальные ассамблеи был совершён теракт.

По некоторым данным, в результате взрыва погиб 31 человек.

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