Жертвами столкновения представителей спецслужб и боевиков в Пакистане стали 16 человек
Издание передаёт, что операция была проведена в субботу, 22 сентября, в связи с получением информации о группе террористов, которые пересекли границу с Афганистаном и скрывались на территории Пакистана.
Отмечается, что среди погибших семь сотрудников пакистанских спецслужб и девять боевиков.
25 июля в Пакистане во время проведения общенациональных выборов в нижнюю палату парламента (Национальную ассамблею) и провинциальные ассамблеи был совершён теракт.
По некоторым данным, в результате взрыва погиб 31 человек.