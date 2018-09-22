Госдеп: КНДР продолжает предпринимать попытки обойти резолюции СБ ООН

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт сообщила, что Северная Корея продолжает предпринимать попытки обойти резолюции Совета Безопасности ООН.

«Северная Корея продолжает регулярно применять обманную тактику для уклонения от санкций ООН. В этой связи государствам — членам ООН необходимо запрещать лицам или организациям, находящимся под их юрисдикцией, совершать перекачку нефтепродуктов с судна на судно», — говорится в тексте заявления.

По словам Науэрт, США будут продолжать вводить санкции против тех, кто поддерживает «незаконную деятельность» КНДР.

При этом она приветствовала координацию международных усилий по осуществлению соответствующих резолюций СБ ООН.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении КНДР будут действовать до «полной и поддающейся проверке денуклеаризации» Корейского полуострова.

Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.