Пушков отреагировал на сообщения об увольнении сотрудника польского канала за фото Трампа и Дуды

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал сообщения СМИ об увольнении сотрудника польского телеканала за публикацию в соцсетях совместного фото президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Дональда Трампа, сопровождаемого ироничной подписью.

«Уволенного менеджера польского телеканала, поместившего в соцсетях фото Дуды у стола Трампа, назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись: «Слева — президент Польши», — написал он.

Уволенного менеджера польского телеканала, поместившего в соцсетях фото Дуды у стола Трампа, назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись: «Слева - президент Польши». Т.е. стоять в позе марионетки около Трампа можно, а вот указать на это нельзя. Свободная Польша! Демократия! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2018 г.

По его мнению, «стоять в позе марионетки около Трампа можно», но указать на это — нельзя.

«Свободная Польша! Демократия!» — заключил Пушков.

Ранее СМИ передавали, что телеканал Belsat уволил специалиста по социальным сетям Ивана Шило за публикацию на личной странице в Facebook совместного фото Дуды и Трампа с ироничной подписью.

Позднее директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США — «одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток работников Belsat».