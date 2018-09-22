Пушков отреагировал на сообщения об увольнении сотрудника польского канала за фото Трампа и Дуды

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал сообщения СМИ об увольнении сотрудника польского телеканала за публикацию в соцсетях совместного фото президента Польши Анджея Дуды и американского лидера Дональда Трампа, сопровождаемого ироничной подписью.
Пушков отреагировал на сообщения об увольнении сотрудника польского канала за фото Трампа и Дуды
  • © РИА Новости

«Уволенного менеджера польского телеканала, поместившего в соцсетях фото Дуды у стола Трампа, назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись: «Слева — президент Польши», — написал он.

По его мнению, «стоять в позе марионетки около Трампа можно», но указать на это — нельзя.

«Свободная Польша! Демократия!» — заключил Пушков.

Ранее СМИ передавали, что телеканал Belsat уволил специалиста по социальным сетям Ивана Шило за публикацию на личной странице в Facebook совместного фото Дуды и Трампа с ироничной подписью. 

Позднее директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США — «одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток работников Belsat».

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