Пушков отреагировал на сообщения об увольнении сотрудника польского канала за фото Трампа и Дуды
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«Уволенного менеджера польского телеканала, поместившего в соцсетях фото Дуды у стола Трампа, назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись: «Слева — президент Польши», — написал он.
Уволенного менеджера польского телеканала, поместившего в соцсетях фото Дуды у стола Трампа, назвали «марионеткой Кремля» за ироничную подпись: «Слева - президент Польши». Т.е. стоять в позе марионетки около Трампа можно, а вот указать на это нельзя. Свободная Польша! Демократия!— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2018 г.
По его мнению, «стоять в позе марионетки около Трампа можно», но указать на это — нельзя.
«Свободная Польша! Демократия!» — заключил Пушков.
Ранее СМИ передавали, что телеканал Belsat уволил специалиста по социальным сетям Ивана Шило за публикацию на личной странице в Facebook совместного фото Дуды и Трампа с ироничной подписью.
Позднее директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что договор о военном сотрудничестве с США — «одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток работников Belsat».