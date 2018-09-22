Российские военные подарили воспитанникам детского дома в Латакии игрушки
Кроме этого военнослужащие провели для детей урок русского языка и угостили тульским мёдом.
«Для нас это очень важно — участвовать в восстановлении мирной жизни на сирийской земле. Это одна из приоритетных задач для российских военнослужащих. Важно видеть радостные глаза детей и счастливые улыбки», — сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Чагин.
Ранее сообщалось, что в Латакии в результате обстрела со стороны боевиков пострадали восемь сирийских военнослужащих.