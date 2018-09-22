Раненый кандидат в президенты Бразилии заявил о невозможности своего участия в теледебатах

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Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, ранее раненный ножом, заявил, что не сможет принимать участие в теледебатах перед первым туром выборов, которые состоятся 7 октября. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paulo.

«Я строго выполняю указания медиков. У меня нет возможности участвовать в дебатах перед первым туром», — сообщил Болсонару. Однако политик выразил желание участвовать «через интернет».

7 сентября стало известно, что Болсонару ранили ножом в живот во время встречи с избирателями.

По результатам опросов, Болсонару, сторонник ультраправых взглядов, выдвинутый Социал-либеральной партией, лидирует среди претендентов на должность главы государства.

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