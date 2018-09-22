Бывший глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией
Политик напомнил, что на приостановлении приграничного сотрудничества с Россией настояла партия национал-консерваторов «Право и справедливость».
«Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться», — подчеркнул Схетына.
Экс-глава МИД Польши выразил уверенность, что восстановление между странами теплых отношений принесёт свой плоды для польского бизнеса, в особенности в сфере туризма.
Ранее стало известно, что нынешний глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что со службы были уволены все окончившие МГИМО сотрудники внешнеполитического ведомства.