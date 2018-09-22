Бывший глава МИД Польши высказался за улучшение отношений с Россией

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Экс-глава польского Министерства иностранных дел Гжегож Схетына заявил, что потепление отношений между Москвой и Варшавой необходимо, и особенно оно важно для польских предпринимателей. Об этом передаёт агенство Do Rzeczy.

Политик напомнил, что на приостановлении приграничного сотрудничества с Россией настояла партия национал-консерваторов «Право и справедливость».

«Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться», — подчеркнул Схетына.

Экс-глава МИД Польши выразил уверенность, что восстановление между странами теплых отношений принесёт свой плоды для польского бизнеса, в особенности в сфере туризма.

Ранее стало известно, что нынешний глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что со службы были уволены все окончившие МГИМО сотрудники внешнеполитического ведомства.

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