МИД: Россия и США договорились продолжать диалог по ситуации в КНДР
- РИА Новости
Как сообщается на сайте МИД России, телефонный разговор Моргулова и Бигана прошёл 21 сентября по инициативе США.
«Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — заявили в министерстве.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.