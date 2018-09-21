МИД: Россия и США договорились продолжать диалог по ситуации в КНДР

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган обсудили ситуацию на Корейском полуострове. 
МИД: Россия и США договорились продолжать диалог по ситуации в КНДР
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте МИД России, телефонный разговор Моргулова и Бигана прошёл 21 сентября по инициативе США.

«Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — заявили в министерстве.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить