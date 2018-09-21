МИД: Россия и США договорились продолжать диалог по ситуации в КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Как сообщается на сайте МИД России, телефонный разговор Моргулова и Бигана прошёл 21 сентября по инициативе США.

«Достигнуто взаимное понимание о продолжении российско-американского диалога, касающегося усилий по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную», — заявили в министерстве.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.