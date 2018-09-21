Эксперт прокомментировал призыв России к США о пересмотре подхода к политике на Ближнем Востоке

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал призыв постпреда России при ООН Василия Небензи к США о пересмотре подхода к политике на Ближнем Востоке.

Как полагает Блохин, Соединённые Штаты вряд ли прислушаются.

«Сегодня очевидно, что американцы заинтересованы как-то, по крайней мере, зацепиться за Сирию, зацепиться за этот регион, потому что регион является крайне важным в американской большой стратегии», — пояснил эксперт.

Ранее Небензя сказал, что шаги Вашингтона «наносят серьёзный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке».