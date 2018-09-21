Эксперт прокомментировал призыв России к США о пересмотре подхода к политике на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал призыв постпреда России при ООН Василия Небензи к США о пересмотре подхода к политике на Ближнем Востоке.
Эксперт прокомментировал призыв России к США о пересмотре подхода к политике на Ближнем Востоке
  • Reuters

Как полагает Блохин, Соединённые Штаты вряд ли прислушаются.

«Сегодня очевидно, что американцы заинтересованы как-то, по крайней мере, зацепиться за Сирию, зацепиться за этот регион, потому что регион является крайне важным в американской большой стратегии», — пояснил эксперт.

Ранее Небензя сказал, что шаги Вашингтона «наносят серьёзный ущерб коллективной работе по обеспечению палестино-израильского и всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить